Москалькова призвала разобраться в ситуации с избиением журналистки Милашиной в Чечне
Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чеченской Республике. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже попросила следственные органы и прокуратуру разобраться в ситуации с нападением, а омбудсмена республики Мансура Солтаева — обеспечить пострадавшим безопасность.
"Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Неизвестные люди напали на неё и адвоката", — уточнила Москалькова в беседе с РИА "Новости".
Сенатор Андрей Клишас также поддержал призыв разобраться в преступлении и найти виновных. Как написал он в телеграм-канале, случившееся "требует жёсткой реакции правоохранительных органов".
Ранее сообщалось, что в Дагестане местный житель толкнул прохожую прямо на улице, поскольку её платье показалось ему чересчур откровенным. После этого она упала на землю. В итоге девушка обратилась в полицию и травмпункт.
Wikipedia / U.S. Department of State