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Опубликовано 4 июля 2023, 13:21

Москалькова призвала разобраться в ситуации с избиением журналистки Милашиной в Чечне

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чеченской Республике. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже попросила следственные органы и прокуратуру разобраться в ситуации с нападением, а омбудсмена республики Мансура Солтаева — обеспечить пострадавшим безопасность.

"Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Неизвестные люди напали на неё и адвоката", — уточнила Москалькова в беседе с РИА "Новости".

Сенатор Андрей Клишас также поддержал призыв разобраться в преступлении и найти виновных. Как написал он в телеграм-канале, случившееся "требует жёсткой реакции правоохранительных органов".

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Ранее сообщалось, что в Дагестане местный житель толкнул прохожую прямо на улице, поскольку её платье показалось ему чересчур откровенным. После этого она упала на землю. В итоге девушка обратилась в полицию и травмпункт.

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Wikipedia / U.S. Department of State

Татьяна Миссуми
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