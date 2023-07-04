Москалькова призвала разобраться в ситуации с избиением журналистки Милашиной в Чечне

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чеченской Республике. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже попросила следственные органы и прокуратуру разобраться в ситуации с нападением, а омбудсмена республики Мансура Солтаева — обеспечить пострадавшим безопасность.

"Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Неизвестные люди напали на неё и адвоката", — уточнила Москалькова в беседе с РИА "Новости".

Сенатор Андрей Клишас также поддержал призыв разобраться в преступлении и найти виновных. Как написал он в телеграм-канале, случившееся "требует жёсткой реакции правоохранительных органов".