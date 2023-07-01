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1 июля, 15:49

Житель Дагестана толкнул девушку из-за непонравившегося ему платья

В Дагестане местный житель толкнул прохожую прямо на улице, поскольку её платье показалось ему чересчур откровенным. Об этом сообщает телеканал "360".

Житель Дагестана толкнул девушку из-за платья без рукавов. Видео © Телеканал "360"

Уточняется, что инцидент произошёл в Каспийске. Девушка шла по улице в платье без рукавов, в этот момент мимо проезжал мужчина на автомобиле Lada Priora. Увидев девушку, он остановился, вышел из машины и начал высказывать ей своё недовольство.

Во время конфликта девушка дотронулась до мужчины, а он с силой оттолкнул её. После этого она упала на землю. В итоге девушка обратилась в полицию и травмопункт. Получила ли она травмы, не уточняется.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ярославле девушку избили на пляже из-за купальника, который некоторым отдыхающим показался развратным. Избитая оказалась несовершеннолетней.

Обложка ©

Телеканал "360"

Илья Суриков
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