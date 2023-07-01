Житель Дагестана толкнул девушку из-за непонравившегося ему платья

В Дагестане местный житель толкнул прохожую прямо на улице, поскольку её платье показалось ему чересчур откровенным. Об этом сообщает телеканал "360".

Житель Дагестана толкнул девушку из-за платья без рукавов. Видео © Телеканал "360"

Уточняется, что инцидент произошёл в Каспийске. Девушка шла по улице в платье без рукавов, в этот момент мимо проезжал мужчина на автомобиле Lada Priora. Увидев девушку, он остановился, вышел из машины и начал высказывать ей своё недовольство.