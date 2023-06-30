Избитая на пляже в Ярославле девушка забрала заявление из полиции из-за матери

Девушка по имени Диана, которую избили две женщины на пляже в Ярославле, оказалась несовершеннолетней. Ей 16 лет, сообщает телеграм-канал SHOT.

Избитая в Ярославле девушка рассказала, что происходило на пляже. Видео © SHOT

При этом девушка уверяет, что её избили только за то, что она загорала якобы в развратном купальнике. Пострадавшая отметила, что её заставляли уйти с пляжа.

"У нас была компания, мы сидели и разговаривали. Тут я слышу агрессию в свою сторону из-за того, что я неподобающе одета, хотя на пляже было много женщин, у которых купальник был и похуже моего. Ко мне подошли и начали кричать, чтобы я уходила с данного места, потому что им это не нравится", — рассказала девушка.

По словам Дианы, она отказалась уходить и после этого её начали избивать. Девушка также утверждает, что видео, где она и её подружки выпивают и просят шашлык, было снято вообще в другой день и в другом месте. Избитая учится в колледже. Студентка рассказала, что ей пришлось забрать заявление из полиции, так как мать запретила влезать в разборки. Ту самую напавшую в жёлтой панамке полицейские до сих пор не нашли.