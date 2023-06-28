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28 июня, 13:08

Две семьи не поделили невесту и устроили массовое побоище в центре Ростова-на-Дону

Две семьи устроили массовую драку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты

Две цыганские семьи устроили массовую потасовку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Массовая драка двух семей в центре Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / "Южный акцент"

СМИ сообщили, что полиция начала проверку, однако источник РИА "Новости" отмечает, что в данном происшествии нет состава даже административного правонарушения.

"Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что конфликт произошёл из-за девушки, "не поделили невесту"

Жёсткая драка подростков из-за девушки в центре Петербурга попала на видео

Жёсткая драка подростков из-за девушки в центре Петербурга попала на видео

Ранее было опубликовано видео массовой драки на цыганской свадьбе в Минеральных Водах. По словам очевидцев, одному из мужчин откусили ухо.

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Telegram / "Южный акцент"

Никита Никонов
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