Две семьи не поделили невесту и устроили массовое побоище в центре Ростова-на-Дону
Две семьи устроили массовую драку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты
Две цыганские семьи устроили массовую потасовку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Массовая драка двух семей в центре Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / "Южный акцент"
СМИ сообщили, что полиция начала проверку, однако источник РИА "Новости" отмечает, что в данном происшествии нет состава даже административного правонарушения.
"Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что конфликт произошёл из-за девушки, "не поделили невесту"
Ранее было опубликовано видео массовой драки на цыганской свадьбе в Минеральных Водах. По словам очевидцев, одному из мужчин откусили ухо.
Telegram / "Южный акцент"