Две семьи не поделили невесту и устроили массовое побоище в центре Ростова-на-Дону

Две цыганские семьи устроили массовую потасовку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Массовая драка двух семей в центре Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / "Южный акцент"

СМИ сообщили, что полиция начала проверку, однако источник РИА "Новости" отмечает, что в данном происшествии нет состава даже административного правонарушения.

"Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что конфликт произошёл из-за девушки, "не поделили невесту"