Жёсткая драка подростков из-за девушки в центре Петербурга попала на видео

Подростки устроили массовую драку из-за девушки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SHOT.

Подростки подрались из-за девушки у ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл возле ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте накануне в девятом часу вечера. Компания подростков развлекалась в торговом центре. В какой-то момент возник спор о том, кто из парней имеет право оказывать знаки внимания той или иной девушке. Жаркая дискуссия вылилась в драку на выходе из ТРЦ. В качестве аргумента один из участников потасовки использовал газовый баллончик.

Остановил побоище охранник, а один из прохожих в это время вызвал полицию. В отделение было доставлено пять человек, среди которых двое зачинщиков — 16-летний студент Реставрационно-художественного колледжа и 17-летний школьник из Пушкинского района. Также правоохранители забрали ещё одного 17-летнего ученика школы из Пушкинского района, 15-летнего девятиклассника из Всеволожского района и 15-летнюю школьницу из Красносельского района, которая, предварительно, и стала причиной конфликта.

В отношении зачинщиков составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. После задержания всех подростков передали родителям.