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30 июня, 11:27

Пили, ругались и выпрашивали еду: Компания избитой в Ярославле девушки могла сама нарваться на драку

SHOT: Избитая на пляже в Ярославле девушка могла сама спровоцировать конфликт

<p>Пострадавшая девушка, на которую напали две женщины на пляже в Ярославле. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/53544" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Пострадавшая девушка, на которую напали две женщины на пляже в Ярославле. Обложка © Telegram / SHOT

Девушка, которую избили две женщины на пляже в Ярославле, могла сама спровоцировать конфликт, сообщает SHOТ.

Кадры с обстановкой перед конфликтом на пляже в Ярославле. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала, видно, что перед конфликтом подружки вели себя вызывающе. В частности, они приставали к соседним компаниям и выпрашивали у них шашлык, а также матерились, курили электронные сигареты и распивали алкоголь, не стесняясь присутствия других отдыхающих рядом. Не исключено, что причиной конфликта стало как раз таки их поведение, а вовсе не развратный купальник бойкой девушки.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Сама же избитая уже написала заявление в полицию и сегодня пойдёт снимать побои.

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Напомним, изначально сообщалось, что на пляже в Ярославле две женщины напали на девушку из-за слишком развратного купальника. Отдыхающие предъявили претензию и попросили модницу прикрыть ягодицы, но, получив отказ, ударили её.

Наталья Исакова
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