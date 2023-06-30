Пили, ругались и выпрашивали еду: Компания избитой в Ярославле девушки могла сама нарваться на драку

На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала, видно, что перед конфликтом подружки вели себя вызывающе. В частности, они приставали к соседним компаниям и выпрашивали у них шашлык, а также матерились, курили электронные сигареты и распивали алкоголь, не стесняясь присутствия других отдыхающих рядом. Не исключено, что причиной конфликта стало как раз таки их поведение, а вовсе не развратный купальник бойкой девушки.