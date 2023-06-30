Пили, ругались и выпрашивали еду: Компания избитой в Ярославле девушки могла сама нарваться на драку
SHOT: Избитая на пляже в Ярославле девушка могла сама спровоцировать конфликт
Пострадавшая девушка, на которую напали две женщины на пляже в Ярославле. Обложка © Telegram / SHOT
Девушка, которую избили две женщины на пляже в Ярославле, могла сама спровоцировать конфликт, сообщает SHOТ.
Кадры с обстановкой перед конфликтом на пляже в Ярославле. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала, видно, что перед конфликтом подружки вели себя вызывающе. В частности, они приставали к соседним компаниям и выпрашивали у них шашлык, а также матерились, курили электронные сигареты и распивали алкоголь, не стесняясь присутствия других отдыхающих рядом. Не исключено, что причиной конфликта стало как раз таки их поведение, а вовсе не развратный купальник бойкой девушки.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Сама же избитая уже написала заявление в полицию и сегодня пойдёт снимать побои.
Напомним, изначально сообщалось, что на пляже в Ярославле две женщины напали на девушку из-за слишком развратного купальника. Отдыхающие предъявили претензию и попросили модницу прикрыть ягодицы, но, получив отказ, ударили её.