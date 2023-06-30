В Ярославле женщины избили девушку за слишком развратный купальник
SHOT: На пляже в Ярославле две женщины напали на девушку из-за купальника
На пляже в Ярославле девушку избили из-за купальника. Двум женщинам, которые атаковали россиянку, показалось, что она слишком развратно выглядит. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Ярославле девушку избили из-за купальника. Видео © Telegram / SHOT
Девушка загорала на пляже в тонком бикини. Такой откровенный вид не понравился двум отдыхавшим рядом женщинам. Они предъявили претензию и попросили девушку прикрыть ягодицы, но, получив отказ, ударили её. На кадрах видно, как одна из женщин одним ударом уложила на землю соперницу. Друзья пострадавшей вызвали полицию. Теперь импульсивных дам ищут.
Ранее две семьи устроили массовую драку в центре Ростова-на-Дону из-за невесты. При этом в конфликте никто не пострадал.
Telegram / SHOT