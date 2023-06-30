В Ярославле женщины избили девушку за слишком развратный купальник

На пляже в Ярославле девушку избили из-за купальника. Двум женщинам, которые атаковали россиянку, показалось, что она слишком развратно выглядит. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Ярославле девушку избили из-за купальника. Видео © Telegram / SHOT

Девушка загорала на пляже в тонком бикини. Такой откровенный вид не понравился двум отдыхавшим рядом женщинам. Они предъявили претензию и попросили девушку прикрыть ягодицы, но, получив отказ, ударили её. На кадрах видно, как одна из женщин одним ударом уложила на землю соперницу. Друзья пострадавшей вызвали полицию. Теперь импульсивных дам ищут.