На Кубани шестеро парней похитили и пытали 20-летнего друга за "предательство"
На Кубани шестеро парней пытали знакомого, обвинив его в доносах в полицию
В Краснодарском крае шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет похитили и пытали 20-летнего друга, который якобы доносил на них в полицию за неблаговидные поступки. О случившемся пишет SHOT.
Инцидент произошёл в посёлке Белозёрном. По словам потерпевшего, знакомые продержали его взаперти целый час, при этом избивали и требовали сознаться в доносах на них. Однако пострадавший "предательство" отрицал, а после освобождения действительно обратился в полицию.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия". Началась проверка. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Москве пьяный мужчина приставал к школьнице, а потом избил девятиклассника, который заступился за неё. Очевидцы сумели оттащить нарушителя. У парня зафиксировали синяки на лице и коленях.
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