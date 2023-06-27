На Кубани шестеро парней похитили и пытали 20-летнего друга за "предательство"

В Краснодарском крае шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет похитили и пытали 20-летнего друга, который якобы доносил на них в полицию за неблаговидные поступки. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл в посёлке Белозёрном. По словам потерпевшего, знакомые продержали его взаперти целый час, при этом избивали и требовали сознаться в доносах на них. Однако пострадавший "предательство" отрицал, а после освобождения действительно обратился в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия". Началась проверка. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.