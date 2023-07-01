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1 июля, 15:36

На гребне горной волны: В Дагестане водителя едва не унесло мощным потоком воды

В Дагестане водитель успел спасти себя и машину от мощного потока воды

В Дагестане местный житель успел вовремя спастись от мощного потока воды, которая едва не подхватила его вместе с машиной. Инцидент произошёл в селе Чирката Гумбетовского района.

Житель Дагестана вовремя перепарковал машину, чтобы уберечь её от потока воды в селе Чирката. Видео © Telegram / ТУТ КАВКАЗ

Из-за обильных дождей в Дагестане по горным дорогам спускалась вниз вода. Один из таких потоков как раз задел указанное село, унося с собой различные предметы и даже автомобили.

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Судя по камерам видеонаблюдения, местный житель успел вовремя сориентироваться и перепарковал свой автомобиль повыше. Сам же он скрылся от потока в надёжном месте. Другую машину, которая стояла рядом, унесло вниз.

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Telegram / ТУТ КАВКАЗ

Илья Суриков
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