Сильный ветер снёс батут вместе с ребёнком на базе отдыха в Краснодарском крае

На базе отдыха в станице Динская Краснодарского края сильнейший штормовой ветер снёс надувной батут, в котором играли дети. Как сообщили в краевой прокуратуре, в результате происшествия один ребёнок получил травмы.

Ребёнок пострадал при опрокидывании батута в станице Динская Краснодарского края. Видео © vk.com / Мой Краснодар

В социальных сетях распространись кадры с места происшествия. На них видно, как стихия сносит надувной батут, в котором ещё несколько минут назад играли дети. Автор видео призналась, что ветер опрокинул все надувные конструкции, которые в итоге полетели на людей. По данным прокуратуры, один ребёнок был травмирован после падения батута.

"Установлено, что при использовании батута на базе отдыха "Андреевский парк" ввиду неблагоприятных погодных условий произошло его опрокидывание, в результате чего ребёнок получил травмы", — заявили в ведомстве и добавили, что по факту ЧП проводится проверка.