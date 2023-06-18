"Они повсюду!": Улицы Ессентуков заполонили огромные улитки после сильного ливня

После аномальных ливней в Ессентуках Ставропольского края улицы города заполонили улитки. На видео, которое есть в распоряжении Лайфа, видно, что моллюски довольно крупные, а на одном квадратном метре их расположилось около 15 штук.

В Ессентуках — нашествие крупных улиток. Видео © LIFE

"У нас, в Ессентуках, такое впервые. Из-за того, что уж столько льют дожди, такое вот сейчас нашествие улиток. Вот их сколько! И они повсюду", — рассказали Лайфу очевидцы.

Кроме того, на видео можно оценить и уровень воды в городе: потоками залиты все тротуары и автодороги. Между тем из-за сильного ливня в некоторых районах Ессентуков отключили электроэнергию. По данным администрации, без света остались "Мичуринец", Южный район и часть "Белого угля".

По сообщению мэрии, аварийное отключение продлится около трёх часов: с 19:20 по местному времени. А 19 июня в Солнечнодольске отключат водоснабжение: из-за аварийно-восстановительных работ более пяти тысяч абонентов останутся без воды.