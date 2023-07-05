Подвергшиеся нападению Милашина и Немов вылетели спецбортом в Москву из Беслана
Дмитрий Муратов, Елена Милашина и Алексей Венедиктов*. Обложка © Telegram / "Новая газета"
Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых было совершено нападение в Чечне, вылетели спецбортом из Беслана в Москву. Об этом сообщила "Новая газета" в телеграм-канале.
Их сопровождали главный редактор издания Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*.
Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля. В ситуации уже призвали разобраться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле же назвали это серьёзным инцидентом и сообщили, что президенту Владимиру Путину доложено о нём.
*Включён в реестр иноагентов.