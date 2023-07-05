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4 июля, 21:40
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Подвергшиеся нападению Милашина и Немов вылетели спецбортом в Москву из Беслана

<p>Дмитрий Муратов, Елена Милашина и Алексей Венедиктов*. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/novaya_pishet/41053" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новая газета"</a></p>

Дмитрий Муратов, Елена Милашина и Алексей Венедиктов*. Обложка © Telegram / "Новая газета"

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых было совершено нападение в Чечне, вылетели спецбортом из Беслана в Москву. Об этом сообщила "Новая газета" в телеграм-канале.

Их сопровождали главный редактор издания Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*.

МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Напомним, журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля. В ситуации уже призвали разобраться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле же назвали это серьёзным инцидентом и сообщили, что президенту Владимиру Путину доложено о нём.

*Включён в реестр иноагентов.

Юлия Коновалова
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