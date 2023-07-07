Спасли контактные линзы: Подмосковный адвокат рассказала, что напавших на неё с зелёнкой было двое

Адвокат Елена Пономарёва, которая подверглась нападению на автобусной остановке, заявила, что злоумышленников было двое. Её слова приводит телеграм-канал SHOT.

Адвокат Елена Пономарёва рассказала о нападении. Видео © SHOT

Как рассказала адвокат, неизвестный подошёл к ней со словами "Здравствуйте, девушка!" и плеснул жидкость из пластикового стакана в лицо. Как оказалось, неизвестный облил потерпевшую зелёнкой. Досталось и подруге Пономарёвой, которая в этот момент находилась рядом с ней на остановке.

"Он стал убегать не один, а с другом… Мне сделали противошоковый укол. Есть ожог второй степени, у меня покраснение глаз, у меня вся роговица в ужасном состоянии", — рассказала правозащитница.

Пономарёва добавила, что её спасли контактные линзы, без них ожог глаз мог оказаться критическим. Она также "благодарит" напавших за то, что это была всего лишь зелёнка. Однако женщина утверждает, что регулярно получает угрозы в свой адрес и в адрес родителей и дочери начиная уже с 2021 года. Женщина опасается, что нападения на неё могут повториться. Случившееся юрист связывает с участием в процессе о получении взятки в размере 13 миллионов рублей судьёй Лыткаринского городского суда. При этом адвокат подчеркнула, что хорошо запомнила лицо напавшего.