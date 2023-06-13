Тюменец дважды избил и вышвырнул бабушку из лифта, но соседи не спешат её защищать
В Тюмени мужчина дважды избил и вышвырнул пенсионерку из лифта
Житель Тюмени избил пожилую женщину с тростью в лифте многоэтажного дома. Всё произошло в одном из жилых строений на улице Муравленко.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина бьёт её по лицу при ребёнке, а потом вышвыривает в коридор. По данным телеграм-канала SHOT, пострадавшая обратилась к медикам, а в отношении агрессивного тюменца составили административный протокол по статье "Нанесение побоев".
Аналогичный инцидент произошёл за день до этого. Видео опубликовано в паблике "ЧС Тюмень" в VK. Агрессивный мужчина набросился на женщину и силой вытащил её из лифта. Правда, местные жители не спешат массово вставать на защиту пострадавшей. По их словам, она уже больше полугода целыми днями катается на лифте и постоянно пытается "вербовать в секту взрослых и детей". Соседи даже обращались в полицию, но в действиях странной женщины не нашли состава правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина до смерти избил семилетнюю дочь своей сожительницы. Всё произошло 27 мая в съёмной квартире на улице Тимирязева.
VK / "ЧС Тюмень"