У семьи премьера Эстонии нашли бизнес с Россией, о котором она "не знала"

В Эстонии разгорелся скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Её супруга — бизнесмена Арво Халлика — уличили в ведении дел с российскими партнёрами. Глава правительства меж тем уверяет, что об этом ничего не знала.

Портал ERR ранее сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics продолжает возить грузы в Россию. Это вызвало в стране большой резонанс, потому что власти республики постоянно твердят о необходимости обрыва всех контактов с РФ.

"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели", — отреагировала премьер на просочившуюся информацию.

По словам Каллас, супруг заверил её, что с Россией уже не работает. Сейчас услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Каллас в связи с этим причин для своей отставки не видит.

Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что на фоне продолжающейся войны ведение бизнеса с Россией невозможно и Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан её супруг.