В Эстонии начали готовить закон об ограничении россиян в праве голоса
В Эстонии Министерство юстиции разработало проект закона, который предусматривает ограничение на местных выборах права голоса жителей страны с гражданством России и Белоруссии. Об этом сообщил глава ведомства Калле Лаанет.
"Мы действительно считаем, что граждане этого государства (России. — Прим. Лайфа) не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии", — приводит его слова портал государственного телерадиовещания ERR.
Лаанет объяснил идею о таком ограничении событиями на Украине и изменившейся ситуацией с безопасностью. Министр признал, что этот закон может противоречить Конституции Эстонии, ведь в ней говорится, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние, зарегистрированные жителями территории, независимо от их гражданства.
"Возможно, этот вопрос придётся рассмотреть в суде высшей инстанции. Но ситуация, безусловно, изменилась", — сказал Лаанет.
По данным Минюста Эстонии, в этой стране проживают 67 тысяч человек, имеющих гражданство России. Наряду с гражданами других стран, в том числе государств ЕС, они имеют право голосовать на местных выборах.
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Ранее Лайф сообщал, что Эстония не собирается высылать россиян из страны по примеру Латвии и Литвы. Об этом заявил глава МВД республики.
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