"Разделяют нацистскую идеологию": Захарова объяснила запрет эстонцам праздновать день освобождения Нарвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что полиция Эстонии запретила жителям Нарвы 26 июля праздновать день освобождения города от нацистов. В республике аргументировали решение тем, что это "значимый памятный день российской истории и там будет использована запрещённая символика". Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что причина кроется не в этом, а в том, что власти Эстонии разделяют нацистскую идеологию.

"Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию", — написала дипломат в телеграм-канале.

Также Захарова подчеркнула, что 26 июля для нынешних властей прибалтийской республики является "печальным днём, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии". Нарва была освобождена в 1944 году. Этот эстонский город находился в оккупации почти три года.