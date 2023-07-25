Регион

Уведомления отключены

25 июля, 14:19

"Разделяют нацистскую идеологию": Захарова объяснила запрет эстонцам праздновать день освобождения Нарвы

Захарова заявила, что власти Эстонии разделяют нацистскую идеологию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что полиция Эстонии запретила жителям Нарвы 26 июля праздновать день освобождения города от нацистов. В республике аргументировали решение тем, что это "значимый памятный день российской истории и там будет использована запрещённая символика". Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что причина кроется не в этом, а в том, что власти Эстонии разделяют нацистскую идеологию.

"Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию", — написала дипломат в телеграм-канале.

Также Захарова подчеркнула, что 26 июля для нынешних властей прибалтийской республики является "печальным днём, когда близкий им по духу нацизм был выбит с территории Эстонии". Нарва была освобождена в 1944 году. Этот эстонский город находился в оккупации почти три года.

Захарова поставила на место Кулебу после заявления о "причастности" РФ к удару по собору в Одессе

Захарова поставила на место Кулебу после заявления о "причастности" РФ к удару по собору в Одессе

А ранее Мария Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Дипломат отметила, что эти действия властей Незалежной будут оплачивать США, ЕС и Великобритания.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров