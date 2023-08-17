ООН обвинила Эстонию в нарушении прав русскоязычных
ООН: Запрет образования на русском языке в Эстонии противоречит правам человека
Закон в Эстонии, который переводит образовательную систему на государственный язык и не даёт получать образование на русском языке, противоречит принципам соблюдения прав человека. Об этом заявили группы экспертов Организации Объединённых Наций.
"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьёзно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", — приводится фрагмент их заявления на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты отметили, что подобные законы вводят дискриминационные меры, которые затрагивают права этнических и языковых меньшинств в области образования. Кроме того, они обратили внимание на влияние таких норм на русскоязычное население, подчеркнув, что власти страны "упразднили язык меньшинства как средство обучения".
Лайф напоминает: в середине декабря 2022 года стало известно, что Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода к 2030 году русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке. Сообщалось, что для ускорения процесса создадут новые места подготовки учителей в университетах.
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