ООН обвинила Эстонию в нарушении прав русскоязычных

Закон в Эстонии, который переводит образовательную систему на государственный язык и не даёт получать образование на русском языке, противоречит принципам соблюдения прав человека. Об этом заявили группы экспертов Организации Объединённых Наций.

"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьёзно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", — приводится фрагмент их заявления на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты отметили, что подобные законы вводят дискриминационные меры, которые затрагивают права этнических и языковых меньшинств в области образования. Кроме того, они обратили внимание на влияние таких норм на русскоязычное население, подчеркнув, что власти страны "упразднили язык меньшинства как средство обучения".