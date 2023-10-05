ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине за деньги данные о передвижении военной техники

Во Владимирской области силовики задержали россиянина, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении военной техники РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, житель Гусь-Хрустального должен был предоставить информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Мужчина сам пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, с корыстным мотивом — ради денег.

Действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль, а переписка задокументирована. Факт получения им денежного вознаграждения подтверждается распиской и фотоотчётом. Возбуждено уголовное дело, россиянину грозит до восьми лет тюрьмы.