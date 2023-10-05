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5 октября, 07:15

ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине за деньги данные о передвижении военной техники

ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

Во Владимирской области силовики задержали россиянина, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении военной техники РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, житель Гусь-Хрустального должен был предоставить информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Мужчина сам пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, с корыстным мотивом — ради денег.

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Действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль, а переписка задокументирована. Факт получения им денежного вознаграждения подтверждается распиской и фотоотчётом. Возбуждено уголовное дело, россиянину грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 45-летнего жителя Керчи, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Мужчину обвиняют в госизмене, он находится под стражей. Известно, что злоумышленник снимал перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО и передавал сведения через закрытые каналы связи.

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Иван Косицын
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