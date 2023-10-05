В Южно-Сахалинске задержали мужчину за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Южно-Сахалинске задержали местного жителя за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по Сахалинской области. Уточняется, что 57-летнего мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.

Как указали в ведомстве, задержанный не поддерживает проведение СВО на Украине и негативно относится к российской политике. Он связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать в деятельности, направленной против безопасности РФ. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в УФСБ.