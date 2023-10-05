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5 октября, 06:54

В Южно-Сахалинске задержали мужчину за сотрудничество со спецслужбами Украины

В Южно-Сахалинске задержали местного жителя за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по Сахалинской области. Уточняется, что 57-летнего мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.

Как указали в ведомстве, задержанный не поддерживает проведение СВО на Украине и негативно относится к российской политике. Он связался с представителем украинских спецслужб, чтобы помогать в деятельности, направленной против безопасности РФ. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в УФСБ.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Керчи силовики задержали 45-летнего местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Мужчину взяли под стражу. Его обвиняют в государственной измене.

Обложка ©

PxHere

Илья Суриков
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