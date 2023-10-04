ФСБ задержала челябинца, планировавшего подрыв мэрии Рубцовска по заказу Украины

Российские силовики пресекли теракт на территории Алтайского края. По данным регионального управления ФСБ, житель Челябинской области планировал взорвать здание мэрии города Рубцовска по заказу украинских кураторов.

На Алтае задержан мужчина, планировавший взорвать мэрию по заказу Украины. Видео © t.me / Zvezdanews / Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

"Задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации", — сообщили в управлении.

По данным ФСБ, уроженец Челябинской области прибыл в Алтайский край с целью подрыва здания Администрации Рубцовска при помощи самодельного взрывного устройства. При обыске у него были изъяты прекурсоры для изготовления СВУ и самодельная взрывчатка массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу.