ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Силовики задержали жителя Керчи, который работал на украинскую военную разведку. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Выяснилось, что 45-летний мужчина при помощи интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи. Кроме того, крымчанин отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Он заключён под стражу.