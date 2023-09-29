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29 сентября, 07:23

ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Силовики задержали жителя Керчи, который работал на украинскую военную разведку. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Выяснилось, что 45-летний мужчина при помощи интернет-мессенджера установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи. Кроме того, крымчанин отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Он заключён под стражу.

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на украинскую военную разведку

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Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили уголовное дело по статье о госизмене против жителя Краснодара. Молодой человек через Херсонскую область пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева, но его поймали российские пограничники.

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Иван Косицын
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