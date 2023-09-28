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28 сентября, 07:24

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на украинскую военную разведку

ФСБ задержала в Севастополе мужчину за передачу данных украинской разведке

В Севастополе силовики задержали россиянина, который работал на военную разведку Украины. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Уточняется, что в 2022 году задержанный уехал в одну из стран СНГ, уклоняясь от мобилизации. Позже он обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), после чего его завербовали.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в Севастополе задержан гражданин России", — сообщили в ЦОС.

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В ФСБ уточнили, что мужчина после выезда в одну из стран СНГ обратился к представителю ГУР МО Украины и был завербован. По заданию украинской спецслужбы он устроился работать в организацию, которая занимается строительством фортификационных сооружений в Крыму. Позже он передал собранную информацию в ГУР. По решению Ленинского районного суда Севастополя задержанного взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее Лайф писал о том, что в Крыму возбудили уголовное дело по статье о госизмене против жителя Краснодара. Молодой человек через Херсонскую область пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Однако его поймали российские пограничники.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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