ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на украинскую военную разведку

В Севастополе силовики задержали россиянина, который работал на военную разведку Украины. Мужчину обвиняют в государственной измене. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Уточняется, что в 2022 году задержанный уехал в одну из стран СНГ, уклоняясь от мобилизации. Позже он обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), после чего его завербовали.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в Севастополе задержан гражданин России", — сообщили в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что мужчина после выезда в одну из стран СНГ обратился к представителю ГУР МО Украины и был завербован. По заданию украинской спецслужбы он устроился работать в организацию, которая занимается строительством фортификационных сооружений в Крыму. Позже он передал собранную информацию в ГУР. По решению Ленинского районного суда Севастополя задержанного взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.