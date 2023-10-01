В Ялте задержали убийцу супругов-украинцев, он их соотечественник

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве женатой пары с Украины, тела которых в субботу обнаружили в частном доме в Ялте. Об этом сообщает МК.

По информации газеты, в убийстве подозревают 50-летнего гражданина Украины, который въехал в Крым в 2018 году, а в 2020-м был судим за мошенничество. Согласно предварительной версии, супруги наняли его в качестве рабочего. Убийство произошло 29 сентября около десяти утра. Преступник забил супругов насмерть деревянной балясиной, которую бросил на месте расправы.

По данным канала "Mash на волне", убиты были 66-летний Владимир Б. и его 58-летняя супруга Виктория У., которые переехали в Ялту из Днепропетровской области и проживали в пгт Восход на улице Горной. Также каналу известно предположительное имя убийцы — Руслан. Тела жертв преступления были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов после того, как в полицию обратился один из знакомых супругов, который не мог до них дозвониться. Приехавшие силовики обнаружили, что по жилью разбросаны вещи, а документы убитых были изорваны.

СК РФ и Прокуратура по Республике Крым пока задержание преступника не подтверждали, как и информацию о двойном убийстве.