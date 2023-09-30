В Карелии задержали украинца, который мастурбировал перед 10-летней падчерицей

43-летний безработный мужчина, который пару лет назад приехал в село Заозерье Прионежского района, остался наедине с дочерью сожительницы. Он разделся и начал себя ублажать. От испытанного шока девочка всё рассказала маме.

Ранее в Казани перед судом предстал 41-летний мужчина, который в течение 13 лет насиловал несовершеннолетних родственниц. По версии следователей, в 2009–2022 годах обвиняемый, оставаясь наедине с девочками, которым на тот момент было от трёх до 11 лет, насиловал их и снимал порноролики. От его действий пострадали как минимум четыре ребёнка.