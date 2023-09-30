Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 16:10

В Карелии задержали украинца, который мастурбировал перед 10-летней падчерицей

В Карелии задержали гражданина Украины, который мастурбировал на глазах у своей 10-летней падчерицы, сообщает SHOT.



43-летний безработный мужчина, который пару лет назад приехал в село Заозерье Прионежского района, остался наедине с дочерью сожительницы. Он разделся и начал себя ублажать. От испытанного шока девочка всё рассказала маме.

Извращенца задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Жестоко изнасиловавшего школьницу под Воронежем педофила поймали в Москве

Жестоко изнасиловавшего школьницу под Воронежем педофила поймали в Москве

Ранее в Казани перед судом предстал 41-летний мужчина, который в течение 13 лет насиловал несовершеннолетних родственниц. По версии следователей, в 2009–2022 годах обвиняемый, оставаясь наедине с девочками, которым на тот момент было от трёх до 11 лет, насиловал их и снимал порноролики. От его действий пострадали как минимум четыре ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Политика
  • Происшествия
  • Карелия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров