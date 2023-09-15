Жестоко изнасиловавшего школьницу под Воронежем педофила поймали в Москве

В Москве задержали судимого педофила, который изнасиловал, избил и ограбил школьницу в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В вечернее время 6 сентября 2023 года в городе Борисоглебске неизвестный, применив электрошокер и физическую силу, напал на несовершеннолетнюю, открыто похитил её имущество, а затем изнасиловал девочку. После этого фигурант с места преступления скрылся", — напомнили в ведомстве.

Неадекватом оказался рецидивист — 26-летний житель Московской области. Полицейские задержали подозреваемого по месту работы, его доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело статьям "Разбой" и "Изнасилование".