Россиянин годами снимал порно с девочкой, и видео спустя 11 лет всплыло в базе Интерпола

В базе Интерпола кадры появились благодаря неизвестному пользователю порносайтов. Тот заявил, что на вид девушке из видео нет 16 лет. В дальнейшем выяснилось, что девочкой оказалась школьница из Волгодонска, сегодня ей уже 22 года. Правоохранители пришли к девушке домой и расспросили о произошедшем. Она рассказала, что местный мужчина заставлял её с детства сниматься в порно. Сам извращенец тоже участвовал в процессе. В первый раз 30-летний педофил пришёл к девочке, когда ей было шесть лет. Это было в 2006 году и продолжалось на протяжении семи лет.