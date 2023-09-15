Россиянин годами снимал порно с девочкой, и видео спустя 11 лет всплыло в базе Интерпола
В Ростовской области задержали мужчину, снимавшего семь лет порно с ребёнком
В Ростовской области задержали мужчину, который снимал порно с ребёнком больше 11 лет назад. Кадры появились в базе Интерпола, где находятся фото жертв сексуального насилия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В базе Интерпола кадры появились благодаря неизвестному пользователю порносайтов. Тот заявил, что на вид девушке из видео нет 16 лет. В дальнейшем выяснилось, что девочкой оказалась школьница из Волгодонска, сегодня ей уже 22 года. Правоохранители пришли к девушке домой и расспросили о произошедшем. Она рассказала, что местный мужчина заставлял её с детства сниматься в порно. Сам извращенец тоже участвовал в процессе. В первый раз 30-летний педофил пришёл к девочке, когда ей было шесть лет. Это было в 2006 году и продолжалось на протяжении семи лет.
В ходе обысков на даче у извращенца оперативники нашли девять жёстких дисков и несколько флешек с фильмами для взрослых, на них порядка 40 терабайт контента. Мужчина признался во всём, против него заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сама жертва сейчас в порядке, она работает мастером по наращиванию ресниц и ногтей.
Ранее в Челябинске женщина устроила групповой секс с двумя школьниками. Россиянка отметила, что всё было по обоюдному согласию. Теперь ей грозит уголовное дело.
ТАСС / Николай Гынгазов