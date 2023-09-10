В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу

В Пятигорске 31-летний тренер по оздоровительной физкультуре совратил во время занятия семилетнюю ученицу. Мужчине грозит до 20 лет колонии, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в конце августа в центре AlexKinesip. Во время одной из тренировок наставник проявил нездоровый интерес к своей юной подопечной и совершил развратные действия интимного характера.

Девочка обо всём рассказала маме, та обратилась в полицию. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".