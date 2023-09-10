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10 сентября, 14:24

В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу

<p>Тренер, совративший маленькую девочку в Пятигорске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56715" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тренер, совративший маленькую девочку в Пятигорске. Обложка © SHOT

В Пятигорске 31-летний тренер по оздоровительной физкультуре совратил во время занятия семилетнюю ученицу. Мужчине грозит до 20 лет колонии, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в конце августа в центре AlexKinesip. Во время одной из тренировок наставник проявил нездоровый интерес к своей юной подопечной и совершил развратные действия интимного характера.

Девочка обо всём рассказала маме, та обратилась в полицию. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

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Ранее сообщалось, что в посёлке Южный под Краснодаром две женщины спасли двух девочек от предполагаемого педофила. Они сняли на видео, как мужчина с расстёгнутой ширинкой стоял перед детьми, прикрываясь пакетом. Пытаясь оправдаться, неизвестный заявил, что одна из несовершеннолетних якобы приходится ему дочерью. Его уже задержали.

Иван Косицын
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