В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил семилетнюю ученицу
Тренер, совративший маленькую девочку в Пятигорске. Обложка © SHOT
В Пятигорске 31-летний тренер по оздоровительной физкультуре совратил во время занятия семилетнюю ученицу. Мужчине грозит до 20 лет колонии, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в конце августа в центре AlexKinesip. Во время одной из тренировок наставник проявил нездоровый интерес к своей юной подопечной и совершил развратные действия интимного характера.
Девочка обо всём рассказала маме, та обратилась в полицию. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".
Ранее сообщалось, что в посёлке Южный под Краснодаром две женщины спасли двух девочек от предполагаемого педофила. Они сняли на видео, как мужчина с расстёгнутой ширинкой стоял перед детьми, прикрываясь пакетом. Пытаясь оправдаться, неизвестный заявил, что одна из несовершеннолетних якобы приходится ему дочерью. Его уже задержали.