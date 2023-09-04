На Кубани женщины спасли двух девочек от педофила с расстёгнутой ширинкой

В посёлке Южный под Краснодаром две женщины спасли двух девочек от предполагаемого педофила. Они сняли на видео, как мужчина с расстёгнутой ширинкой стоял перед детьми, прикрываясь пакетом, и распространили запись в Сети.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина азиатской внешности стоит в безлюдном месте перед маленькими девочками. Женщины, по всей видимости, спугнули извращенца, и он даже забыл о расстёгнутой ширинке. Повернувшись лицом к камере, мужчина стал оправдываться и говорить, что одна из девочек якобы его дочь, но спасительницы не поверили ему. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уже отреагировали на видео.