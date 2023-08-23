В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал девочку
Mash Gor: В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку
В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку. Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, несовершеннолетняя решилась рассказать обо всём матери только через год после случившегося.
По данным телеграм-канала, женщина и её дочь приехали погостить из Черкесска к родственникам в Хабез. Пока мама была на работе в городе, девочка ходила к соседу играть в карты. В один из таких визитов педофил завёл её в сарай и надругался.
Также отмечается, что данную семью ставили на учёт в ПДН, потому что девочка сбегала из дома. Злоумышленник же женат и не привлекался к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Пострадавшую с переломами экстренно доставили в больницу.
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