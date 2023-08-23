Регион

Уведомления отключены

23 августа, 06:55

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал девочку

Mash Gor: В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку. Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, несовершеннолетняя решилась рассказать обо всём матери только через год после случившегося.

По данным телеграм-канала, женщина и её дочь приехали погостить из Черкесска к родственникам в Хабез. Пока мама была на работе в городе, девочка ходила к соседу играть в карты. В один из таких визитов педофил завёл её в сарай и надругался.

Также отмечается, что данную семью ставили на учёт в ПДН, потому что девочка сбегала из дома. Злоумышленник же женат и не привлекался к уголовной ответственности.

В Подмосковье 15-летний сын алкоголички домогался четырёхлетней сводной сестры

В Подмосковье 15-летний сын алкоголички домогался четырёхлетней сводной сестры

Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Пострадавшую с переломами экстренно доставили в больницу.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Карачаево-Черкесия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров