В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал девочку

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку. Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, несовершеннолетняя решилась рассказать обо всём матери только через год после случившегося.

По данным телеграм-канала, женщина и её дочь приехали погостить из Черкесска к родственникам в Хабез. Пока мама была на работе в городе, девочка ходила к соседу играть в карты. В один из таких визитов педофил завёл её в сарай и надругался.

Также отмечается, что данную семью ставили на учёт в ПДН, потому что девочка сбегала из дома. Злоумышленник же женат и не привлекался к уголовной ответственности.