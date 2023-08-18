В Подмосковье 15-летний сын алкоголички домогался четырёхлетней сводной сестры

В подмосковном городском округе Серебряные Пруды 15-летний парень домогался четырёхлетней сводной сестры. По данным телеграм-канала SHOT , соседи заявили, что мать подростка — алкоголичка, а сам он состоит на учёте у психиатра.

В общей сложности в семье пятеро детей, причём двое — сыновья женщины от предыдущего брака. Когда взрослых не было дома, школьник закрылся в комнате с маленькой сестрой, раздел её, исцеловал, трогал и попытался заняться сексом. Но девочка молчать не стала и в тот же вечер рассказала обо всём матери, и та написала на него заявление. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.