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18 августа, 18:13

В Подмосковье 15-летний сын алкоголички домогался четырёхлетней сводной сестры

В подмосковном городском округе Серебряные Пруды 15-летний парень домогался четырёхлетней сводной сестры. По данным телеграм-канала SHOT, соседи заявили, что мать подростка — алкоголичка, а сам он состоит на учёте у психиатра.

В общей сложности в семье пятеро детей, причём двое — сыновья женщины от предыдущего брака. Когда взрослых не было дома, школьник закрылся в комнате с маленькой сестрой, раздел её, исцеловал, трогал и попытался заняться сексом. Но девочка молчать не стала и в тот же вечер рассказала обо всём матери, и та написала на него заявление. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

В Подмосковье мигрант-педофил домогался школьницы в магазине

В Подмосковье мигрант-педофил домогался школьницы в магазине

Ранее Лайф писал, что в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула из окна четвёртого этажа, спасаясь от пытавшегося изнасиловать её педофила. Она была госпитализирована с переломами.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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