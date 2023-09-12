На Урале женщина устроила пьяную оргию со школьниками

В Уйском районе Челябинской области 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками, теперь ей грозит уголовное дело.

"Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения", — рассказал источник URA.RU.

По данным издания, всё произошло на прошедших выходных. Школьники и женщина отдыхали в одной компании. Под воздействием алкоголя они решили заняться сексом. По словам женщины, всё было по обоюдному согласию.