На Урале женщина устроила пьяную оргию со школьниками
В Челябинске женщина устроила групповой секс с двумя школьниками
В Уйском районе Челябинской области 34-летняя жительница устроила групповой секс с двумя 15-летними школьниками, теперь ей грозит уголовное дело.
"Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч.1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста“). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения", — рассказал источник URA.RU.
По данным издания, всё произошло на прошедших выходных. Школьники и женщина отдыхали в одной компании. Под воздействием алкоголя они решили заняться сексом. По словам женщины, всё было по обоюдному согласию.
Ранее Лайф писал, что в Воронежской области педофил изнасиловал, избил и ограбил школьницу. Насильника уже ищут. Не исключено, что у него могли быть и другие жертвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Разбой".