В Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин
Двое участников секс-вечеринки в Балашихе умерли от передозировки наркотиками
Смертью двух человек закончилась секс-вечеринка в подмосковной Балашихе. Как пишет телеграм-канал SHOT, к трагедии привели наркотики.
Медики выносят тело одного из погибших на БДСМ-вечеринке в Балашихе. Фото © Telegram / SHOT
Погибшие — мужчины 23 и 42 лет. По данным канала, они принимали активное участие в БДСМ-оргии. Однако, по всей видимости, острых ощущений от происходящего на вечеринке им не хватило, поэтому в ход пошли наркотики. В результате — передозировка. Как пишет SHOT, одного из мужчин вынесли из подъезда в тематическом БДСМ-костюме.
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