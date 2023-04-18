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18 апреля, 17:39

В Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин

Двое участников секс-вечеринки в Балашихе умерли от передозировки наркотиками

Смертью двух человек закончилась секс-вечеринка в подмосковной Балашихе. Как пишет телеграм-канал SHOT, к трагедии привели наркотики.

Медики выносят тело одного из погибших на БДСМ-вечеринке в Балашихе. Фото © Telegram / SHOT

Медики выносят тело одного из погибших на БДСМ-вечеринке в Балашихе. Фото © Telegram / SHOT

Погибшие — мужчины 23 и 42 лет. По данным канала, они принимали активное участие в БДСМ-оргии. Однако, по всей видимости, острых ощущений от происходящего на вечеринке им не хватило, поэтому в ход пошли наркотики. В результате — передозировка. Как пишет SHOT, одного из мужчин вынесли из подъезда в тематическом БДСМ-костюме.

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Житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление и заказал туда наркотики

Ранее Лайф рассказывал, что молодая пара умерла от передозировки наркотиками на съёмной квартире в Уфе.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
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