В Балашихе БДСМ-оргия закончилась смертью двух мужчин

Погибшие — мужчины 23 и 42 лет. По данным канала, они принимали активное участие в БДСМ-оргии. Однако, по всей видимости, острых ощущений от происходящего на вечеринке им не хватило, поэтому в ход пошли наркотики. В результате — передозировка. Как пишет SHOT, одного из мужчин вынесли из подъезда в тематическом БДСМ-костюме.