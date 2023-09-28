В Казани педофил 13 лет насиловал девочек-родственниц и снимал с ними порно

По версии следователей, в 2009–2022 годах обвиняемый, оставаясь наедине с девочками, которым на тот момент было от трёх до 11 лет, насиловал их и снимал порноролики. От его действий пострадало как минимум четыре ребёнка. Пресечь деятельность педофила удалось лишь в январе 2023 года, когда мать одной из потерпевших узнала о произошедшем и обратилась в полицию. В данный момент мужчина заключён под стражу, уголовное дело уже направлено в суд.