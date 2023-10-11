ФСБ в августе задержала диверсантов, нацеленных на Смоленскую и Курскую АЭС
ФСБ России в августе задержала украинских диверсантов, которые готовили нападение на Смоленскую и Курскую АЭС. Выяснилось, что ДРГ готовил спецназ британской армии. Об этом рассказал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
"В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа Вооружённых сил Великобритании", — сказал Бортников в ходе выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб в Баку.
ДРГ должна была совершить диверсии на военных объектах, на нефтяной, транспортной и критической инфраструктуре, а также на Смоленской и Курской АЭС. При этом Бортников напомнил, что ранее такие же попытки атак совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.
Курскую АЭС украинская сторона также ранее неоднократно пыталась атаковать дронами. Так, 1 сентября губернатор Роман Старовойт сообщил об атаке двух беспилотников на атомград Курчатов. Позже глава Курской области уточнил, что падение второго БПЛА не подтверждено: первый дрон был ошибочно принят за ещё один. В результате атаки повреждения получило нежилое здание. Среди жителей пострадавших не было.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ