Под Севастополем сбили неизвестную ракету

В районе Кара-Кобы — мыса, расположенного во Внутренней гряде Крымских гор, была сбита ракета. Об этом сообщил в телеграм-канале вечером в среду, 18 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, боевая часть сдетонировала на земле в поле.