Под Севастополем сбили неизвестную ракету
Губернатор Севастополя Развожаев: В районе Кара-Кобы была сбита ракета
В районе Кара-Кобы — мыса, расположенного во Внутренней гряде Крымских гор, была сбита ракета. Об этом сообщил в телеграм-канале вечером в среду, 18 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, боевая часть сдетонировала на земле в поле.
"Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчёты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности", — отметил он.
Ранее Развожаев сообщил, что в районе Сухарной Балки российский флот отражает атаку воздушных целей, а в районе Сахарной Головки — дым, спасатели уже выехали на место. А сегодня утром губернатор информировал, что прозвучавшие в городе "громкие звуки" доносятся из района Северного мола, где проходит тренировка Черноморского флота.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин