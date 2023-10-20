ПВО сбила ракету в районе Севастополя

В Севастополе сработала система ПВО. По предварительной информации, над морем была сбита ракета. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки", — говорится в посте градоначальника.