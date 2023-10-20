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20 октября, 15:33

ПВО сбила ракету в районе Севастополя

Развожаев: В Севастополе сработала ПВО, предварительно, над морем сбили ракету

В Севастополе сработала система ПВО. По предварительной информации, над морем была сбита ракета. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета. Все службы продолжают контроль обстановки", — говорится в посте градоначальника.

Севастопольцам объяснили громкие звуки в городе

Севастопольцам объяснили громкие звуки в городе

Ранее Развожаев предупредил о возможном дыме в Севастопольской бухте. Он объяснил это тем, что российские военные используют средства маскировки, и призвал жителей не пугаться.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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