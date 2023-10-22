В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Как сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация", находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.