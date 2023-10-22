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22 октября, 13:33

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Как сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация", находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

ПВО сбила ракету в районе Севастополя

ПВО сбила ракету в районе Севастополя

Ранее Лайф писал, что ВСУ использовали французскую ракету для атаки на штаб ЧФ в Севастополе. Власти города отдали часть снаряда журналистам телеканала France 2.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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