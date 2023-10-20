ВСУ использовали французскую ракету для атаки на штаб ЧФ в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что распорядился передать посетившим город журналистам французского телеканала France 2 осколок ракеты, которая 22 сентября атаковала штаб ЧФ РФ. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Власти Севастополя подарили французским журналистам осколок атаковавшей штаб ЧФ РФ ракеты. Видео © t.me / РаZVожаев

По словам главы региона, съёмочная группа канала приехала в Крым для создания репортажа о последствиях ударов ВСУ. С журналистами по поручению губернатора встретился глава Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, который вручил зарубежным гостям часть французского боеприпаса, попросив отвезти его на родину.

"Судя по реакции, госпожа Понсине Анн Одетт неприятно удивилась, когда узнала, что ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской — производителя и разработчика ракетных систем MBDA", — добавил Развожаев.