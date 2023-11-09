Число госпитализированных после ракетного удара ВСУ по Херсонской области выросло до 11
Сальдо: Число госпитализированных после удара ВСУ по Скадовску выросло до 11
До 11 выросло число госпитализированных в результате ракетного удара со стороны ВСУ по городу Скадовск в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Продолжает поступать информация о людях, пострадавших в результате сегодняшнего ракетного обстрела боевиками киевского режима гражданской инфраструктуры в Скадовске. <...> С ранениями и травмами различной [степени] тяжести госпитализированы уже 11 человек", — написал он в телеграм-канале, ссылаясь на данные регионального Минздрава.
Медики оказывают гражданам необходимую помощь. Не исключено, что число пострадавших ещё увеличится. Информацию о последствиях обстрела продолжают устанавливать специалисты.
Ранее Сальдо сообщал, что утром в четверг, 9 ноября, ВСУ произвели ракетный обстрел Скадовска. По его словам, одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально было известно о семи госпитализированных.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim