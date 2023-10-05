В Горловке подросток погиб от неразорвавшегося кассетного снаряда ВСУ

В Горловке, ДНР, четверо детей решили разобрать кассетные боеприпасы, которыми ВСУ весь день обстреливают город. В результате один из подростков погиб, остальные получили ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"В Калининском районе Горловки четыре подростка получили ранения, решив разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Один из них скончался от полученных травм. Это ужасно", — написал мэр в телеграм-канале.

Он ещё раз напомнил жителям города, что при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае нельзя его трогать и поднимать. Лучше сразу вызвать оперативные службы и оградить место.