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11 ноября, 05:40

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

SHOT: ВСУ выпустили 6 снарядов из гаубицы по таможенному посту в Курской области

Украинские войска атаковали таможенный пост в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл накануне. Пост Крупецкий в селе Козино Рыльского района был обстрелян шестью 122-миллиметровыми снарядами из гаубицы. Всего атака продолжалась около получаса. По данным телеграм-канала, никто в результате обстрела не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Несколькими днями ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли село Случёвск в приграничном с Украиной Погарском районе Брянской области. Атака велась из танка, который выпустил более 30 снарядов по российской территории.

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ТАСС / AP / Kin Cheung

Максим Плетнёв
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