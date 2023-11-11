ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области
SHOT: ВСУ выпустили 6 снарядов из гаубицы по таможенному посту в Курской области
Украинские войска атаковали таможенный пост в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне. Пост Крупецкий в селе Козино Рыльского района был обстрелян шестью 122-миллиметровыми снарядами из гаубицы. Всего атака продолжалась около получаса. По данным телеграм-канала, никто в результате обстрела не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
Несколькими днями ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли село Случёвск в приграничном с Украиной Погарском районе Брянской области. Атака велась из танка, который выпустил более 30 снарядов по российской территории.
ТАСС / AP / Kin Cheung