Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины
Губернатор Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Гуево Курской области
Украинские военные выпустили снаряды по селу Гуево Суджанского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Населённый пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы. В одном из домов осколками выбиты окна. Обязательно окажем помощь в ремонте", — написал он.
Ранее сообщалось, что 4 ноября средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. Два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью.
ТАСС / Алексей Коновалов