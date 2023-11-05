Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Украинские военные выпустили снаряды по селу Гуево Суджанского района Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Населённый пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы. В одном из домов осколками выбиты окна. Обязательно окажем помощь в ремонте", — написал он.