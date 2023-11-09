ВСУ выпустили более 30 снарядов из танка по селу в Брянской области
Вооружённые силы Украины совершили танковую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает SHOT. Противник выпустил около 30 снарядов по селу Случёвск в приграничном Погарском районе.
По данным телеграм-канала, украинская сторона вела танковый обстрел российского населённого пункта 8 ноября, он длился около 20 минут. В результате никто не пострадал, также обошлось без разрушений.
А на прошлой неделе украинские военные ещё раз обстреляли приграничное село Случёвск. Всего было зафиксировано два выстрела 125-миллиметровыми снарядами. В этом случае также обошлось без жертв.
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