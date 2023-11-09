ВСУ выпустили более 30 снарядов из танка по селу в Брянской области

Вооружённые силы Украины совершили танковую атаку на Брянскую область. Об этом сообщает SHOT. Противник выпустил около 30 снарядов по селу Случёвск в приграничном Погарском районе.

По данным телеграм-канала, украинская сторона вела танковый обстрел российского населённого пункта 8 ноября, он длился около 20 минут. В результате никто не пострадал, также обошлось без разрушений.