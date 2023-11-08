Сразу пять украинских самолётов сбили средства противовоздушной обороны России за последние сутки. Об этом в среду, 8 ноября, проинформировала на брифинге пресс-служба Министерства обороны.

Так, украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 был сбит в районе населённого пункта Каменка в ДНР. Два многоцелевых истребителя МиГ-29 уничтожены в районе Преображенки и Кривого Рога. В копилке наших ПВО ещё два Су-25 — один был сбит в районе города Павлограда Днепропетровской области, а второй — в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области.