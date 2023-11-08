ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 12:47
6437

Российские средства ПВО сбили пять самолётов ВСУ за сутки

Сразу пять украинских самолётов сбили средства противовоздушной обороны России за последние сутки. Об этом в среду, 8 ноября, проинформировала на брифинге пресс-служба Министерства обороны.

Так, украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 был сбит в районе населённого пункта Каменка в ДНР. Два многоцелевых истребителя МиГ-29 уничтожены в районе Преображенки и Кривого Рога. В копилке наших ПВО ещё два Су-25 — один был сбит в районе города Павлограда Днепропетровской области, а второй — в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области.

10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю
10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar