Российские средства ПВО сбили пять самолётов ВСУ за сутки
Сразу пять украинских самолётов сбили средства противовоздушной обороны России за последние сутки. Об этом в среду, 8 ноября, проинформировала на брифинге пресс-служба Министерства обороны.
Так, украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 был сбит в районе населённого пункта Каменка в ДНР. Два многоцелевых истребителя МиГ-29 уничтожены в районе Преображенки и Кривого Рога. В копилке наших ПВО ещё два Су-25 — один был сбит в районе города Павлограда Днепропетровской области, а второй — в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ