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8 ноября, 12:47

Российские системы ПВО сбили пять самолётов ВСУ за сутки

Сразу пять украинских самолётов сбили средства противовоздушной обороны России за последние сутки. Об этом в среду, 8 ноября, проинформировала на брифинге пресс-служба Министерства обороны.

Так, украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27 был сбит в районе населённого пункта Каменка в ДНР. Два многоцелевых истребителя МиГ-29 уничтожены в районе Преображенки и Кривого Рога. В копилке наших ПВО ещё два Су-25 — один был сбит в районе города Павлограда Днепропетровской области, а второй — в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области.

10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю

10 украинских самолётов стали добычей российских ВКС за неделю

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. В их числе 37 самолётов. Также, по его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Марина Калегина
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