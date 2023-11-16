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16 ноября, 04:57

Пять украинских дронов попытались атаковать объекты на территории России

ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ над Брянской областью и перехватила три у Крыма

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 ноября сбили два украинских беспилотника и перехватили три над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Ночью 16 ноября текущего года пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Брянской области и перехватили три над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью

Ранее Лайф писал, что в Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл. При осмотре устройства специалисты обнаружили советскую противотанковую мину ТМ-62. Её нейтрализовали.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
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