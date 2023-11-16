Пять украинских дронов попытались атаковать объекты на территории России
ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ над Брянской областью и перехватила три у Крыма
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 ноября сбили два украинских беспилотника и перехватили три над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Ночью 16 ноября текущего года пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Брянской области и перехватили три над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.
Ранее Лайф писал, что в Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл. При осмотре устройства специалисты обнаружили советскую противотанковую мину ТМ-62. Её нейтрализовали.
ТАСС / Минобороны РФ