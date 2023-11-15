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15 ноября, 05:32

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью

Российские средства ПВО утром 15 ноября сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"15 ноября около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

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А в течение прошлой ночи, 14 ноября, ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Брянской, Тамбовской, Орловской и Московской областями.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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