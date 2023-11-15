ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью
Российские средства ПВО утром 15 ноября сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"15 ноября около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
А в течение прошлой ночи, 14 ноября, ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Брянской, Тамбовской, Орловской и Московской областями.
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