ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 16:36

Второй за день житель Курской области ранен при сбросе бомбы с дрона ВСУ

Старовойт: Мужчина ранен при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Суджанском районе

Второй за день житель Курской области ранен в результате сброса бомбы с беспилотника Вооружённых сил Украины, в этот раз атака совершена на Суджанский район. Об инциденте сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", — написал он в телеграм-канале. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, его отпустили на амбулаторное лечение.

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области
ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

Предыдущий инцидент произошёл недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. Тогда при сбросе взрывного устройства тоже был ранен мужчина. Он в больнице в состоянии средней степени тяжести.

BannerImage

Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar