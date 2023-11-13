Второй за день житель Курской области ранен при сбросе бомбы с дрона ВСУ

Второй за день житель Курской области ранен в результате сброса бомбы с беспилотника Вооружённых сил Украины, в этот раз атака совершена на Суджанский район. Об инциденте сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", — написал он в телеграм-канале. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, его отпустили на амбулаторное лечение.