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13 ноября, 10:42

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в Курской области, пострадал один человек

Вооружённые силы Украины с беспилотника сбросили взрывное устройство на Курскую область, инцидент произошёл недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ", — написал Старовойт в телеграм-канале.

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

ВСУ обстреляли из гаубицы таможенный пост в Курской области

А ранее в Белгородской области средствами радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник с миной ТМ-62. БПЛА заметили накануне, 12 ноября, в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras

Александра Вишнякова
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