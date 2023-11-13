ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в Курской области, пострадал один человек

Вооружённые силы Украины с беспилотника сбросили взрывное устройство на Курскую область, инцидент произошёл недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ", — написал Старовойт в телеграм-канале.