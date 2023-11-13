В Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной
SHOT: Средства РЭБ посадили беспилотник с миной ТМ-62 в Белгородской области
В Белгородской области средствами радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник с миной ТМ-62. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА заметили накануне около пяти вечера в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл. При осмотре устройства специалисты обнаружили советскую противотанковую мину ТМ-62. Её уже нейтрализовали. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Напомним, в начале осени стало известно, что ВСУ якобы "усовершенствовали" мины ТМ-62, чтобы их можно было прикрепить к дрону и заставить взрываться. Однако и Россия не стоит на месте: в октябре разработчики презентовали дрон-сапёр "Стрекоза". Устройство может искать и ликвидировать мины с дистанционным электронным взрывателем.
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