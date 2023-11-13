В Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной

В Белгородской области средствами радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник с миной ТМ-62. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, БПЛА заметили накануне около пяти вечера в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл. При осмотре устройства специалисты обнаружили советскую противотанковую мину ТМ-62. Её уже нейтрализовали. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.